Was wird aus den Grundschulen in NRW?

Die mehr als 2.700 Grundschulen in NRW sind die einzige Schulform, die alle Kinder gemeinsam besuchen. Sie nehmen also auch behinderte Kinder auf und müssen sie bestmöglich fördern. Und arbeiten gleichzeitig auch immer wieder mit Schülern aus neu eingereisten Migrantenfamilien, die kaum Deutsch sprechen. Deshalb hat Yvonne Gebauer (FDP) bereits vor längerem einen „Masterplan Grundschule“ angekündigt. Vorgelegt hat sie das Papier allerdings bislang noch nicht.

Fehlende Lehrer und Rektoren

NRWs Grundschulen leiden seit längerem besonders stark unter Personalmangel: zum Beginn des aktuellen Schuljahres konnten laut Schulministerium gerade mal 55 Prozent der ausgeschriebenen freien Stellen besetzt werden. Gleichzeitig waren 250 Rektorenstellen an Grundschulen unbesetzt. Dieses Problem will die Schulministerin mit Seiteneinsteigern, mehr Studienplätzen und einer besseren Bezahlung lösen – doch zumindest letztere lässt auf sich warten.

Kaum vorhanden: digitale Ausstattung an Grundschulen

Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren hatte Yvonne Gebauer versprochen, künftig Grundschullehrer nach A13 zu bezahlen, genauso wie auch Gymnasiallehrer. Das hatten unter anderem die Gewerkschaften schon seit längerem gefordert. Passiert ist seit dieser Ankündigung aber nichts mehr.

Offen ist auch die Frage, wie sich die Digitalisierung im Schulalltag und in den Lehrplänen wiederfinden sollte. Hier fehlt es an Ausstattung, aber auch an Fortbildungen für Lehrer und an Unterrichtskonzepten.