Wo schlagen Einbrecher als nächstes zu? Mit der Software "Skala" will die Polizei in NRW künftig Straftaten vorhersagen. Die Software berechnet anhand vieler unterschiedlicher Daten, wo in naher Zukunft Straftaten zu erwarten sind. "Predictive Policing " heißt das im Fachjargon.

Nach einem dreijährigen Pilotversuch soll die Software nun in allen 16 Kriminalhauptstellen des Landes eingeführt werden. Das erklärte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag (03.05.2018) im Landtag. Bis 2019 sollen auch alle Kreispolizeibehörden, also auch ländlichere Gebiete, mit "Skala" ausgestattet sein.