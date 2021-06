Kindesmissbrauch: CDU will Verbindungsdaten speichern

Täter können sich im Netz gut verstecken. Meist hinterlassen sie nur einen digitalen Fußabdruck, die so genannte IP-Adresse. Darüber könnten Ermittler sie verfolgen und bestrafen. Doch bislang dürfen diese digitalen Spuren nicht gespeichert werden. Die Sicherheitsbehörden seien auf Hinweise aus dem Ausland angewiesen. " Täter müssen aber damit rechnen, entdeckt zu werden ", findet Angela Erwin ( CDU ), rechtspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion.

CDU-Landtagsfraktion fordert Regelung des Bundes