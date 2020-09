Rechtsextreme Chatgruppen: SPD-Politiker fordert Aus für Essens Polizeichef

Erste Stimmen in der SPD -Fraktion im Landtag fordern die Absetzung des in die Kritik geratenen Essener Polizeipräsidenten Frank Richter. Innenminister Herbert Reul ( CDU ) wäre gut beraten, eine Personalentscheidung zu treffen, die zu einem "Neuanfang" bei der Polizei in Essen führe, sagte der SPD -Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel dem WDR. Richter sei als Polizeipräsident "nicht zu halten" , so der Politiker aus dem Ruhrgebiet.