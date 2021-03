Kriminalität in NRW sinkt und wandert ins Netz

Weniger Wohnungseinbrüche - mehr Taschendiebstähle

Mehr Taschendiebstahl trotz Corona

Auch die Zahl der Wohnungseinbrüche stand 2020 offenbar ganz im Zeichen von Corona. Die Zahl der gemeldeten "Wohnungseinbruchdiebstähle" veränderte sich ebenfalls um 7,7 Prozent, allerdings im Gegensatz zur häuslichen Gewalt nach unten. Hier registrierte das Innenministerium insgesamt 24.780 Fälle. Auch die Zahl der Straßenkriminalität ist - offenbar coronabedingt - um 2,3 Prozent gesunken. Warum im Corona-Jahr aber die Zahl der Taschendiebstähle um 5,9 Prozent auf über 33.000 Fälle gestiegen ist, konnte Reul bei der Vorstellung der Zahlen nicht erklären.

"Trauriges Arbeitszeugnis" für die Ermittler