Mit Bodycam und Schutzweste auf Streife

Wer - oder genauer gefragt: was - schützt eigentlich diejenigen, die die Gesellschaft schützen sollen? Diese Frage stellt sich nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Kusel in Rheinland-Pfalz. In Nordrhein-Westfalen setzt die Polizei unter anderem auf Bodycams - obwohl diese schon kurz vor dem Aus zu stehen schienen.

Zu schwer, zu störanfällig, kurzum untauglich für die Praxis: Mit diesem Ergebnis musste vor vier Jahren eine Testphase für die Einführung von Bodycams bei der Polizei in NRW abgebrochen werden. Doch seitdem hat sich einiges getan - technisch wie politisch. Trotz des Rückschlags hielt Innenminister Herbert Reul ( CDU ) damals an seinem Plan fest, die Polizei in NRW flächendeckend mit Bodycams auszustatten.

Fast 10.000 Bodycams im Einsatz

Bereits ein Jahr später präsentierte er ein neues Kameramodell, von dem mittlerweile etwa 9.400 Exemplare angeschafft wurden. Ihr Ziel: "Die Kameras können kritische Situationen im Streifendienst entschärfen. Und das schützt die Polizistinnen und Polizisten direkt vor Übergriffen" , so Reul bei der Vorstellung.

Bodycam: Schutz vor Angriffen?

Eine vom Land in Auftrag gegebene Studie bestätigte damals generell das Potenzial, dass Bodycams bei Polizeieinsätzen deeskalierend wirken können. So hätten etwa in vielen Konfliktfällen die von den Beamten gestarteten Videoaufzeichnungen "keine ausgeprägten Zeichen verbaler oder tätlicher Aggression" gezeigt.

Allerdings wurde gleichzeitig überraschenderweise auch festgestellt, dass Polizistinnen und Polizisten im Vergleich häufiger angegriffen wurden, wenn sie eine Bodycam trugen. Denn die Bodycam führe zu einem zurückhalteneren Auftreten der Einsatzkräfte, was wiederum tätliche Angriffe begünstige, so ein zentrales Ergebnis der Studie.