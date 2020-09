Rechtsextremismus bei der Polizei - wie lässt sich das verhindern?

Rechtsextremistische Bilder und Sprüche in privaten Chatgruppen in der NRW -Polizei, das hat deutschlandweit hohe Wellen geschlagen. Gegen die 30 Polizistinnen und Polizisten wird derzeit in NRW ermittelt. Dieser Fall ist vielleicht besonders gravierend, aber beileibe nicht der einzige. Meldungen über Beamte in Polizeiuniform, die sich als Rassisten, Reichsbürger und Rechtsextremisten herausstellten, gab es immer wieder - nicht nur in NRW.

Hans Gerd Jaschke ist Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Dem WDR sagte er am Samstag, nach seinen Erfahrungen seien unter den jungen Polizeianwärtern keine Rechtsextreme. Erst im Laufe des Berufslebens bestehe die Gefahr, dass sich rechtsextremistische Einstellungen entwickeln könnten - wobei die Betonung auf " könnten " liegt. Dazu könne es kommen, wenn Polizisten immer wieder negative Erfahrungen in bestimmten Situationen und mit bestimmten Gruppen machten.