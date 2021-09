NRW-Polizei soll sich nach Skandal um rechte Chats ändern

Als Reaktion auf rechtsextreme Posts in Polizei-Chatgruppen sollen Polizistinnen und Polizisten in NRW künftig während der gesamten Laufbahn an ihrer demokratischen Haltung arbeiten. Mit psychologischer Unterstützung sollen Bedienstete ihre eigenen Haltungen und Erfahrungen reflektieren, wie aus einem am Donnerstag in Düsseldorf vorgestellten Abschlussbericht hervorgeht. Die Teilnahme an solchen Supervisions-Angeboten soll Pflicht werden.