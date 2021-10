53 rechtsextreme Verdachtsfälle bei NRW-Polizei bestätigt

Rund ein Jahr nach Bekanntwerden rechtsextremer Verdachtsfälle bei der Polizei in NRW hat sich dieser Verdacht in 53 Fällen bestätigt. Das hat das Innenministerium in Düsseldorf am Mittwoch mitgeteilt. Die Fälle seien bereits abschließend geprüft und geahndet worden. Sechs Kommissaranwärter wurden entlassen. Bei den arbeitsrechtlichen Verfahren kam es zu zwei Kündigungen und drei Abmahnungen.

Bei 84 Hinweisen habe sich der Verdacht nicht bestätigt, heißt es in der aktuellen Bilanz. Bei 138 verbliebenen Hinweisen dauert die Prüfung noch an.

Seit 2017 bis Ende September dieses Jahres haben die nordrhein-westfälischen Polizeibehörden 275 Verdachtsfälle gemeldet. Von den 138 noch offenen Fällen ist in 79 Fällen die strafrechtliche Prüfung bereits abgeschlossen worden. Bei 59 Verdachtsfällen dauern sowohl die strafrechtlichen Prüfungen, als auch die arbeits-, disziplinar- oder beamtenrechtlichen Prüfungen noch an.