Neue Hinweise auf Fehlverhalten bei NRW-Polizei

Nach der Aufdeckung von rechtsextremistischen Chatgruppen bei der Polizei gibt es Anzeichen für weitere Vorfälle. NRW -Innenminister Herbert Reul spricht von einem " ganzen Schwung von Hinweisen ".

So habe sich jemand gemeldet, der selbst lange in einer Chatgruppe gewesen und tatenlos zugeschaut habe. Eine Frau habe von Vorfällen in der Ausbildung gesprochen. " Das schauen wir uns jetzt an ", sagte der CDU -Politiker am Mittwoch der "Welt".