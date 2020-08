NRW-Polizei: Für Schüler attraktivster Arbeitgeber

Es ist eine Zierde für jede Stellenausschreibung - ein Siegel, das dem Arbeitgeber bescheinigt, in irgendeiner Form herausragend zu sein. Zu den Platzhirschen auf dem überreichen Siegel-Markt gehören Trendence und Universum. Trendence befragt jährlich unterschiedliche Zielgruppen zur Attraktivität von Arbeitgebern. Zum sechsten Mal in Folge konnte sich bei Schülern die NRW -Polizei an die Spitze setzen.

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) nahm am Montag die Auszeichnung in Düsseldorf entgegen. 17,4 Prozent der Schülerinnen und der Schüler halten eine Ausbildung bei der Polizei für besonders erstrebenswert. Reul sagte: "Dass die Polizei für Mädchen und Jungen gleichermaßen attraktiv ist, freut mich besonders. Und es zeigt auch: Die Sicht der jungen Menschen auf die Institution Polizei ist positiv."

Öffentlicher Dienst besonders attraktiv

Auch deutschlandweit steht die Polizei als Wunsch-Arbeitgeber an erster Stelle, dicht gefolgt von der Bundeswehr, die ebenfalls für Jungen und Mädchen gleichermaßen attraktiv ist. Knapp ein Drittel der Befragten streben demnach eine Ausbildung und Beschäftigung im Öffentlichen Dienst an.

Die Umfrage wurde noch vor der Corona-Pandemie im Januar und Februar 2020 durchgeführt und zwar unter 22.212 Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 bis 13. Dabei wurden sowohl allgemeinbildende als auch berufsbildende Schulen einbezogen. Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 15,8 Jahre. Das Institut geht davon aus, dass durch die corona-bedingte Wirtschaftskrise dieser Trend vermutlich noch zugenommen hat.