Impfgegner-Demos: Herausforderung für die Polizei

Fakt ist: Bei fast jeder der Demonstrationen wird gegen Corona-Schutzauflagen wie die Maskenpflicht und Abstandsregeln verstoßen. Während die Demonstrationen in NRW bisher weitgehend friedlich blieben, kam es zuletzt in Bayern zu gewaltsamen Ausschreitungen, am Wochenende in Schweinfurt, am Mittwochabend dann in München, wo die Polizei mehrere verbotene Versammlungen auflösen musste.

Polizei kann die Szene nur schwer überblicken

Problematisch ist für die Polizei, dass die Demonstranten sich über soziale Medien verabreden, besonders über den Kurznachrichtendienst Telegram. Für Donnerstag waren in einer Telegram-Gruppe 14 Proteste angekündigt, teilweise angemeldet, teilweise nicht.