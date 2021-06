Warum steigt die Zahl gewaltbereiter Fußballfans trotz Geisterspiel-Saison?

Allerdings werden die meisten Personen nicht wissen, dass sie in dieser Datei stehen. Zwar haben die Betroffenen in NRW das Recht, die über sie erfassten Daten zu erfahren. Allerdings - so schreibt es die Landesregierung auch - gebe es keine proaktive Information, ob jemand auf einer solchen Liste geführt werde. Das sei laut NRW-Polizeigesetz nicht vorgesehen.

"Reform ist zwingend notwendig"

Besonders an dieser Praxis stört sich Josefine Paul. Dies sei ein " Rückschritt in der Diskussion um mehr Transparenz im Umgang mit gespeicherten Daten von Fußballfans ", so die Grünen-Politikerin. Ein Reform im Umgang mit den Daten von Fußballfans sei also zwingend notwendig. Ansonsten könne es auch nach dem Ende der Geisterspiele passieren, dass man unbemerkt auf solchen Polizeilisten landet, weil man eventuell - so sagt es Paul - zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sei.

Stand: 04.06.2021, 15:47