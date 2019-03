Viele Risikospiele in NRW

In NRW dürfte die Politik genau hinschauen. Eine große Anzahl an Spielen erfordert einen erhöhten Aufwand an Polizei. Bis hinunter in die vierte Liga haben zahlreiche Profivereine viele Zuschauer. Entsprechend viele Derbys gibt es, wie Schalke gegen Dortmund, Köln gegen Mönchengladbach oder Essen gegen Oberhausen. Diese Spiele werden als sogenannte Hochrisikospiele mit erhöhter Polizeipräsenz eingeschätzt.

Innenminister Reul bleibt zurückhaltend

Innenminister Herbert Reul (CDU) hat bisher zögerlich auf die Bremer Zahlungsaufforderung reagiert. Man wolle erst abwarten, wie die Gerichte entscheiden und sich die Urteilsbegründungen anschauen. Allerdings sagt Reul auf Nachfrage, dass der Richterspruch in Leipzig ein Grundproblem beim Fußball nicht lösen werde: "Wir haben einfach zu viele gewaltbereite Fans in unseren Stadien", so Reul.

Der Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle weißt in ihrem aktuellen Bericht in den ersten drei Ligen 3.288 Personen aus, die aktiv Gewalt suchten.

Opposition lehnt Kostenbeteiligung ab

Klar ist die Haltung der Opposition im Landtag: SPD, Grüne und AfD lehnen es ab, die NRW-Vereine an den Kosten für die Polizei zu beteiligen. Ein SPD-Sprecher verweist auf die schwierige Unterscheidung beispielsweise zwischen einem Schützenverein und einem Fußballverein. Ein Sprecher fragt, wo ziehe man da die Grenzen für eine Kostenbeteiligung.

AfD-Fraktionschef Markus Wagner sagt, dass der Schutz öffentlicher Veranstaltungen eine staatliche Kernaufgabe sei. Außerdem frage er sich, wie ein Viert- oder Drittligist die Kosten stemmen solle.

Ähnliches kommt von den Grünen im Landtag. Deren innenpolitische Sprecherin Verena Schäffer verweist auf ein Konzept der alten rot-grünen Landesregierung. Die hatte bei Spielen mit weniger Risikopotential eine geringere Zahl an Polizei im Einsatz.

Stand: 26.03.2019, 06:00