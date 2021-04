Neue Wege in den Polizeidienst

Neues Schulmodell an elf Berufskollegs

"Auch in Menschen mit mittleren Bildungsabschluss schlummert Polizei-Potential. Dieses Potential wollen wir fördern" , so Reul. Zusammen mit Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) stellte er in Düsseldorf das neue Schulmodell vor. An zunächst elf Berufskollegs in NRW sollen insgesamt 300 Plätze angeboten werden:

Konrad-Klepping-Berufskolleg in Dortmund

Klaus-Steilmann-Berufskolleg in Bochum

Rudolf-Rempel-Berufskolleg in Bielefeld

Max-Weber-Berufskolleg in Düsseldorf

Kaufmännische Berufskolleg Walther Rathenau in Duisburg

Berufskolleg an der Lindenstraße in Köln

Ludwig-Erhard-Berufskolleg in Bonn

Berufskolleg Kaufmännische Schulen des Kreises Düren

Hansa-Berufskolleg in Münster

Kuniberg Berufskolleg in Recklinghausen

Berufskolleg Königstraße in Gelsenkirchen

Ausbildung endet mit Fachhochschulreife

In der zweijährigen Ausbildung sollen die Schülerinnen und Schüler laut Innenministerium polizeispezifische Kenntnisse wie etwa in Recht und Staatslehre erwerben. Gleichzeitig sichern sie sich damit - sofern sie den Abschluss erfolgreich absolvieren und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllen - eine Einstellungszusage für die Polizei und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.

Im ersten Ausbildungsjahr ist ein einjähriges Praktikum in einer Kreispolizeibehörde vorgesehen, die zweite Jahrgangsstufe soll dann ausschließlich aus Unterricht bestehen und mit der Fachhochschulreifeprüfung abschließen.