Polizei entdeckt deutlich mehr Rechtsextreme in eigenen Reihen

Diese Zahlen nannte der Direktor des Landesamtes der Polizei für Ausbildung und Personalangelegenheiten, Michael Frücht, am Montag (25.05.2020) bei einer Tagung in Düsseldorf. Die Ermittlungen, so Frücht, konzentrieren sich auf zwei Komplexe in Aachen und Hamm. Erst am Freitag (22.05.2015) waren dort zwei neue Fälle bekannt geworden.

47 neue Extremismusbeauftragte

Als Reaktion auf die ersten Vorfälle im Frühjahr hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) in jeder der 47 Kreispolizeibehörden des Landes Extremismusbeauftragte eingeführt. Sie sollen dort als Ansprechpartner in Verdachtsfällen fungieren. Dass nun mehr Beamte und Verwaltungsangestellte entdeckt werden, wenn sie sich rechtsextremistisch äußern, hängt offenbar mit der verstärkten Aufmerksamkeit für das Thema innerhalb der Polizei zusammen.