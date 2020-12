So viele Polizei-Bewerbungen wie noch nie

Insgesamt 11.846 Bewerbungen sind von jungen Frauen und Männern bei der Polizei in NRW eingegangen. Das gab Innenminister Herbet Reul ( CDU ) am Mittwoch in Düsseldorf bekannt. Damit ist der letzte Rekord von 2019 um 441 Bewerbungen gesteigert worden.

Die Zahl zeige, " dass die nachkommende Generation bereit ist, einen Beruf mit großen Herausforderungen zu ergreifen “, sagte Reul. Das neue Studienjahr beginnt am 1. September 2021.