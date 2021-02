Schlechte Aufklärungsquote bei NRW-Polizei

In keinem Flächenland kann die Polizei weniger Straftaten aufklären, als in NRW : 53,3 Prozent, also nur etwas mehr als die Hälfte aller Vergehen, werden hierzulande aufgeklärt. In Bayern sind es immerhin 67 Prozent, in Hessen 65 Prozent.

Nur in den Stadtstaaten liegt die Aufklärungsquote noch niedriger als in NRW . Das geht aus Zahlen der Landesregierung für das Jahr 2019 als Antwort auf eine Anfrage der SPD hervor.

Mehr Pensionierungen als Neueinstellungen

Die SPD -Opposition im Landtag fordert deshalb dringend mehr Anstrengungen, vor allem aber mehr Polizeikräfte. Nach Angaben der CDU -Landtagsfraktion hat die Landesregierung die Einstellungszahlen zwar bereits von 2.000 auf 2.660 Kommissaranwärter pro Jahr erhöht. Gleichzeitig gehen aber auch mehr Polizeibeamte in den Ruhestand - denn die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt ins Rentenalter.