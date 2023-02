Nach zwei Jahren Corona-Pause: Wieder politischer Aschermittwoch in NRW

Zwar sind vor allem die Bayern für das Spektakel am politischen Aschermittwoch bekannt, wo in guter Bierzelt-Tradition auch mal derbe ausgeteilt wird. Doch auch in Nordrhein-Westfalen ist der Beginn der Fastenzeit mittlerweile ein fester Termin im politischen Kalender geworden. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause war es nun wieder so weit: Die großen Parteien haben zum politischen Aschermittwoch mit großem Publikum geladen.

Grünen-Chef stichelt gegen Ampel-Partner

Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (r) saß bei den Grünen im Publikum

Den Anfang machten bereits am Mittag die Grünen. Sie trafen sich in einer Kölner Eventlocation und konnten den Bundesvorsitzenden Omid Nouripour begrüßen. Der schoss sich vor allem auf die Union ein und hielt ihr vor, nach dem Regierungswechsel in Berlin ihre neuen Rolle zu suchen. " Ihr müsst Vertrauen aufbauen, indem ihr auch in der Opposition zeigt, dass ihr am Wohle des Landes ein Interesse habt. Und das tut ihr nicht ", sagte der Grünen-Chef.

Stattdessen falle CDU und CSU " nichts anderes ein, als herumzupoltern ". Insgesamt habe die Union ein " manifestes Problem ". " Das ist die Unwissenheit, wie man eigentlich mit Merkels Erbe umgehen soll. Und die versuchen, mit Sprüchen auf beiden Seiten der Anstandsgrenze mit Lautstärke genau das zu übertünchen."

Doch auch die eigenen Koalitionspartner in der Berliner Ampel-Regierung bekamen ihr Fett weg. So behauptete Nouripour, dass bei den Grünen der Mensch im Mittelpunkt stehe, während es bei den anderen der Verbrennermotor ( FDP ) und Olaf Scholz ( SPD ) sei. Vor allem die Sozialdemokratie sei keine Klimapartei, sondern eine " Autobahnpartei ", da sie vor Ort immer wieder für neue Bauprojekte sorge.

Klingbeil und Wüst im Fernduell

Am Abend werden dann CDU und SPD mit ihren Aschermittwochs-Veranstaltungen nachziehen. So haben auch die Sozialdemokraten bundespolitische Prominenz am Start: Parteichef Lars Klingbeil wird gemeinsam mit NRW-Oppositionsführer Thomas Kutschaty traditionell das Waldrestaurant Freischütz in Schwerte als Bühne für Sticheleien gegen die politische Konkurrenz nutzen.

Zeitgleich steigt, in einer Schützenhalle im sauerländischen Lennestadt, Ministerpräsident und Landesparteichef Hendrik Wüst für die CDU in den Ring. Ihm zur Seite wird der neue NRW-Generalsekretär Paul Ziemiak stehen.