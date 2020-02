Viel Stoff für Zoff am Politischen Aschermittwoch

Die FDP läutete den Politischen Aschermittwoch in NRW ein: Schon am Mittag gab es in Düsseldorf ein "Katerfrühstück" in der Seifenfabrik. Bundesvorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann riet dort den Parteimitgliedern, sich angesichts miserabler Wahlergebnisse nicht entmutigen zu lassen. Es sei " wie im prallen Leben: Wenn die Oma nicht mehr da ist, denkt man 'wie schön, wenn sie noch da wäre'" . Ihrem Publikum schien das Lachen da allerdings eher im Hals stecken zu bleiben.

FDP verliest Namen der Hanau-Opfer

Der Olpener FDP-Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel hatte zuvor seine Rede damit begonnen, die Namen der Opfer des rechtsextremen Anschlags von Hanau einzeln vorzulesen. Einen solchen Tag könne man nicht begehen, " ohne ihrer zu gedenken ".

Auch den Grünen in der Kölner Comedia Colonia war zunächst nicht zum Scherzen zumute. " Hanau war keine Zäsur, das war der traurige Höhepunkt eines Jahrzehnts des Rechtsterrorismus ", sagte die Landesvorsitzende Mona Neubauer. Anschließend trat die ehemalige Bundesvorsitzende Claudia Roth in knallbunter Jacke auf. Die Grünen seien heute, was vor 40 Jahren niemand für möglich gehalten hätte: Verfassungsschützer.

CDU: Aschermittwoch-Battle zwischen Laschet und Merz

Ab frühen Abend legen dann die anderen Parteien nach: Die CDU trifft sich traditionell im sauerländischen Lennestadt-Kirchveischede. Dort soll NRW -Ministerpräsident Armin Laschet eine launige Rede halten. Laschet erhielt kürzlich noch den "Orden Wider den tierischen Ernst".

Sein Kontrahent beim bevorstehenden Kampf um den Parteivorsitz, Friedrich Merz, hat für diesen Abend eine Einladung der CDU Thüringen angenommen. Bleibt abzuwarten, ob sich die beiden fernmündlich beharken werden.

Spahn sagt Auftritt in Essen ab

Die CDU in Essen hatte für ihre eigene Aschermittwochsveranstaltung eigentlich einen Auftritt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplant. Der musste allerdings am Mittag kurzfristig absagen: Er sei wegen des Corona-Virus in Berlin beschäftigt.

Bundesgeneralsekretär Paul Ziemiak dagegen will sich bei der Parteibasis im münsterländischen Recke zeigen. 1.000 Landwirte haben angekündigt, mit ihren Traktoren dort vorzufahren, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu protestieren.