Corona-Expertenrat: "Politik hat auf viele Ratschläge nicht gehört"

Die meisten Gesundheitsämter weiterhin nicht digital

Auch eine zweite wichtige Empfehlung des Expertenrates wurde nicht umgesetzt: die Digitalisierung der Gesundheitsämter zur verbesserten Kontaktnachverfolgung. Nur 14 der landesweit 53 Gesundheitsämter sind mit der Software " SormasX " vernetzt. Kontaktnachverfolgung über die Stadtgrenzen läuft in der Regel weiterhin per Fax und Telefon.

Auch in Essen. Gesundheitsdezernent Peter Renzel sagt auf Westpol-Anfrage, dass vom Softwareentwickler keine technische Lösung angeboten worden sei, das städtische Computerprogramm mit " SormasX " zu verbinden. Seit Monaten weisen die Kommunen auf diese Schwierigkeit hin.

Digitalisierung erst im kommenden Jahr

Das NRW -Gesundheitsministerium teilt dazu mit, dass die Kritik der Kommunen bekannt sei. Weil es inzwischen noch zusätzliche technische Schwierigkeiten gibt, hat sogar der Softwareentwickler die weitere Verbreitung von " SormasX" gestoppt. Im NRW- Gesundheitsministerium gehen sie davon aus, dass es noch bis ins nächste Jahr dauern wird, bis alle Gesundheitsämter digital vernetzt sind.

NRW und Deutschland befinden sich nun bald zwei Jahre in der Pandemie - und werden weiterhin von vielen Entwicklungen so kalt erwischt wie am Anfang. Bei Psychologe Stephan Grünewald, dem Mitglied des NRW -Expertenrats, bleibt das am Ende nur Resignation: " Es wäre wünschenswert gewesen, wenn man unsere Empfehlungen viel stärker berücksichtigt hätte ."

Stand: 28.11.2021, 06:00