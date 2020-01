Millionen-Poker um Kraftwerk Datteln 4

Seit 2007 wird in Datteln gebaut. Nach schier endlosen genehmigungsrechtlichen und technischen Problemen scheint jetzt alles klar zu sein für die Inbetriebnahme. Wäre da nicht der geplante Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 . Jetzt bietet Kraftwerksbetreiber Uniper angeblich einen Deal an: Der Konzern könnte bereit sein, alle alten Uniper-Kohlekraftwerke abzuschalten, wenn im Gegenzug Datteln ans Netz geht.

Ist so ein Deal denkbar?

Die Zeit der Kohlekraftwerke geht zu Ende. Das weiß auch Uniper. Und genauso klar ist, dass bei einem beschlossenen Kohleausstieg die Kraftwerksleistung nicht steigen darf, sondern abnehmen muss. Datteln 4 ist ein Megakraftwerk mit 1052 MW Leistung. Mindestens so viel Leistung müsste Uniper also an anderer Stelle als Kompensation vom Netz nehmen.

Könnten alle restlichen Kohlekraftwerke von Uniper vom Netz gehen?

Unwahrscheinlich. Uniper betreibt in ganz Deutschland derzeit fünf Steinkohlekraftwerke:



Petershagen

zwei Blöcke in Gelsenkirchen-Scholven

Staudinger bei Hanau

Wilhelmshaven

plus das Braunkohlekraftwerk in Schkopau, Sachsen-Anhalt.

Gesamtleistung: gut 3700 MW .

Kraftwerk Gelsenkirchen-Scholven

Die sind aber nur zu etwa 25 Prozent ausgelastet (= gut 900 MW ). Als Kompensation für eine Inbetriebnahme von Datteln ( 1052 MW ) käme so ein Deal also in etwa hin. Trotzdem wird Uniper nicht auf einen Schlag alle Kohlekraftwerke vom Netz nehmen (können). U.a. weil einige auch Fernwärme liefern. Im Detail bleibt also noch viel zu verhandeln.

Was sagt Uniper ?

Nichts. Nur, dass man sich zu laufenden Gesprächen mit der Bundesregierung nicht äußern wolle. Tatsächlich stellt sich aber auch für Uniper die Frage der vorzeitigen Stilllegung von Kohlekraftwerken; und zwar aus wirtschaftlichen Erwägungen. Die Kohlekraftwerke sind – siehe oben - im Jahresdurchschnitt nur zu etwa 25 Prozent ausgelastet, die Klima-verträglicheren Gaskraftwerke sogar nur zu 1 Prozent. Schneller raus aus der Kohle könnte für Uniper also bedeuten: Bessere Auslastung der eigenen Gaskraftwerke.

Was wäre die beste Lösung fürs Klima?

Ministerpräsident Laschet setzt sich für eine Inbetriebnahme von Datteln 4 ein. Sein Argument: Der Staat spart sich Entschädigungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Und: Ein neues Kraftwerk ist sauberer als die alten.

Beides ist falsch! 1,5 Milliarden: Das ist die gesamte Bausumme von Datteln 4 . Davon hat Uniper ausweislich der Geschäftsberichte schon etwa 800 Millionen Euro abgeschrieben. Eine Entschädigung – wenn sie gezahlt werden müsste – wäre also deutlich geringer.