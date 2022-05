Reden im Landtag: Wenig Präsenz für jung und weiblich

Der NRW -Landtag klingt männlich. Eine Auswertung von allen 12.422 Wortbeiträgen aus dieser Legislaturperiode zeigt: 74 Prozent aller Reden, Zwischenfragen oder Erwiderungen stammen von Männern, nur 26 Prozent von Frauen. Damit kommen Frauen noch seltener zu Wort als vermutet: Der Frauenanteil bei den Abgeordneten liegt derzeit bei 30,9 Prozent und damit um knapp fünf Prozentpunkte höher als der Anteil weiblicher Wortmeldungen. Die Fraktionen gleichen die ohnehin schon bestehende Unterrepräsentation von Frauen im Landtag offenbar in den Wortbeiträgen nicht aus.

Zwischen den Fraktionen gibt es allerdings große Unterschiede. Bei den Grünen liegt der Anteil der Wortbeiträge von Frauen bei 45 Prozent. Sie kommen damit ihrem selbstgesteckten Paritätsziel näher als die SPD, die sich ebenfalls für ein Paritätsgesetz stark gemacht hat. Nur 28 Prozent aller Wortbeiträge der SPD -Abgeordneten stammen von Frauen.

Parteien gehen unterschiedlich vor

Auf WDR-Nachfrage antwortet die SPD-Fraktion, es sollte konkret etwas getan werden, damit mehr Frauen zu Abgeordneten werden. So heißt es: " Die SPD stellt ihre Landesliste für die Landtagswahl wieder paritätisch auf und liegt mit 40,6 Prozent weit über dem Gesamtdurchschnitt aller weiblichen Direktkandidierenden. Freilich ist auch hier noch Luft nach oben. " Bei den Grünen, die als einzige Partei im NRW-Landtag zwei weibliche Fraktionsvorsitzende haben, werden nicht nur die Listen paritätisch aufgestellt, sondern auch innerhalb der Fraktionssitzungen würden Redelisten quotiert werden.

Woran liegt es, dass es für die Parteien anscheinend schwierig ist, paritätisch vertreten zu sein? Die CDU -Fraktion sieht das Problem in der Direktwahl der Kandidaten und Kandidatinnen: " Unsere Abgeordneten sind zum deutlich überwiegenden Teil direkt gewählt. Sie wurden also nicht nach übergeordneten Kriterien auf eine Liste gesetzt, sondern von den Menschen vor Ort aufgestellt und gewählt ." Die FDP -Fraktion setzt auf thematische Kompetenzen: " Die fachliche oder in Einzelfällen regionale Zuständigkeit ist ausschlaggebend dafür, wer für die FDP -Landtagsfraktion redet ." Bei der AfD sei Geschlecht " kein Thema und erst Recht kein Kriterium für die Besetzung von Ressorts ."

Frauen weniger im Fokus der Politik

Beate von Miquel