Kommentar: Modellkommunen sind wieder der zweite Schritt vor dem ersten

Das Ganze erinnert mich an die Wahlplakate, die die FDP vor ein paar Jahren aufhängen ließ. „Digital first, Bedenken second“ stand darauf, also mit anderen Worten: Wir müssen endlich digital durchstarten, ohne Rücksicht auf Bedenkenträger.

Genau so soll jetzt offenbar auch der Pandemie begegnet werden. Nicht mit Bedenken und Lockdown, sondern mit Digital durchstarten - in Modellregionen, die testen, testen, testen und alle Kontakte per App lückenlos nachvollziehen.