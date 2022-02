NRW-Wirtschaft sorgt sich vor Ukraine-Konflikt

NRW -Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) hat am Montag in Düsseldorf die Konjunktur-Prognose für das laufende Jahr vorgestellt: Laut Berechnungen des RWI wird die Wirtschaft in NRW um 3,6 Prozent wachsen. Damit stehen laut Pinkwart " die Chancen gut, das Vorkrisenniveau bald zu erreichen ". NRW würde besser als der Bund abschneiden, für das vierte Quartal 2021 seien die Zahlen 0,7 Prozent besser als im Bundesdurchschnitt.

Der Trend der Erholung habe sich auch im letzten Jahr gezeigt, da legte die Wirtschaft nach Berechnungen des RWI um 2,9 Prozent zu. Im Bund sind die Zahlen ähnlich, hier liegt das Wachstum für 2021 bei 2,8 Prozent.

Darum ist NRW besser als der Bundesdurchschnitt

Als Gründe für das bessere Abschneiden im Vergleich zu anderen Bundesländern nannte der Wirtschaftsminister "die hohe Impfquote, das Konjunktur- und Innovations-Programm und die Soforthilfen des Landes, differenziertere Lockdown-Maßnahmen sowie offene Grenzen zu unseren Nachbarn" .

Ebenfalls dazu beigetragen hat nach Auskunft von Torsten Schmidt vom RWI die Struktur der Wirtschaft in NRW: Andere Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg seien durch die Schwierigkeiten in der Automobilindustrie stärker belastet gewesen. In NRW sei hingegen die Chemieindustrie stark vertreten, die weniger durch Lieferengpässe betroffen war.

Energiepreise belasten die Wirtschaft

" Die Strompreise müssen runter, jetzt und für die Zukunft ", forderte Pinkwart und begrüßte die Pläne, die EEG -Umlage bereits ab Sommer 2022 komplett zu streichen. Das würde Wirtschaft und Verbraucher in NRW um rund vier bis fünf Milliarden Euro jährlich entlasten.

Und weil die Energiepreise so zentral für die Wirtschaft sind stellte Pinkwart alle Prognosen unter den " Vorbehalt der Entwicklung im Ukraine-Konflikt ", dessen Verlauf und Auswirkungen seien im Moment nicht abszuschätzen.

Weniger Lieferengpässe und Insolvenzen

Zuversichtlich schaute Pinkwart auch auf einen Rückgang der Lieferengpässe. Torsten Schmidt vom RWI ergänzte, dass insbesondere in China die Omikron-Welle zu weniger Ausfällen geführt habe, als zunächst befürchtet. Torsten Schmidt vom RWI stellte fest, dass es nur noch einen leichten Anstieg der Insolvenzen gebe und führte dies auf die Wirtschaftshilfen zurück.