Atomausstieg: NRW-Wirtschaftsminister will Laufzeiten deutlich verlängern

NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte zu Beginn der Woche die Parole ausgegeben, dass NRW unabhängig von den Energielieferungen aus Russland werden soll. Gleichzeitig will der CDU -Politiker am Ziel festhalten, schon 2030 aus der Kohle auszusteigen. Wie das konkret gelingen könnte, hat jetzt der zuständige Energieminister, Andreas Pinkwart ( FDP ), im Interview mit dem WDR skizziert.

In "Westpol Eins zu Eins" spricht er sich für eine Verschiebung des deutschen Atomausstiegs aus. Eigentlich sollen die letzten drei deutschen Atommeiler Ende des Jahres für immer vom Netz gehen.

Doch für Pinkwart ist das angesichts der neuen Konfrontation mit Russland und mit Blick auf die Klimakrise nicht mehr zeitgemäß: "Unsere europäischen Nachbarn – Belgien, Niederlande, Frankreich - haben ihre Atomkraftwerke in den letzten Monaten und Jahren bereits verlängert, oder sie stehen zur Verlängerung an. Wir können das auch tun. Und da muss man sich jetzt mal ehrlich machen: Was will man wirklich? Will man Klimaschutz oder will man sich herausreden? Und ich glaube, das können wir jetzt nicht mehr."

Lieber Atomausstieg verschieben als Kohleausstieg

Laut Pinkwart könnten die deutschen Atomkraftwerke nach der geplanten Abschaltung Ende 2022 nach einer technisch und rechtlich notwendigen Pause Ende 2023 wieder ans Netz gehen: "Wir können die drei AKW inklusive aller Planungs- und Überprüfungsthemen so wieder in Betrieb nehmen, dass wir in etwa Ende des nächsten Jahres diese Kraftwerke dann weiter nutzen können. Bis Ende der Zwanziger Jahre. Das sind 4,3 Gigawatt. Das sind eine ganze Menge umweltfreundlicher Energie . Und wenn wir das machen würden, bräuchten wir natürlich die Braunkohlekraftwerke, die wir jetzt stilllegen wollten, nicht in dem Maße wieder in Betrieb halten."

Pinkwart warnt vor sofortigem Verzicht auf russisches Gas

Auch wenn sich NRW schnell unabhängig von russischem Gas machen will, hält der Energieminister einen freiwilligen, sofortigen Lieferstopp als Sanktionsmaßnahme gegen die russische Regierung für riskant. Die deutschen Gasreserven würden nur dann bis zum Sommer halten, wenn im März und April milde Temperaturen herrschten: "Sonst kann es schon in den nächsten Monaten tatsächlich eng werden."

Dass man mit dem weiteren Bezug von Gas den russischen Krieg mitfinanziere, sei ihm bewusst: "Man muss abwägen, welche Belastungen man in der Lage ist, auf sich zu nehmen. Die Folgen wären gravierend: Für die Versorgung der Unternehmen, der Haushalte, aber vor allem für die Preisentwicklung."

Wärmepumpen statt Gasheizungen

Aktuell heizt jeder zweite deutsche Haushalt noch mit Gas. Der NRW-Wirtschaftsminister rät privaten Immobilienbesitzern dazu, umzurüsten, zum Beispiel auf Wärmepumpen, "um sich generell unabhängiger und auch nachhaltiger aufstellen zu können". Der Bund müsse dafür in den nächsten Monaten entsprechende zusätzliche Förderprogramme auflegen und weitere Mittel bereitstellen.