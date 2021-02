" Die Spitze ist erreicht ", ist auf den Plakaten zu lesen, die am Freitagmorgen mit einem Autokorso am Düsseldorfer Landtag vorbeigefahren werden, " bald müssen wir den Kamm abgebe n". Es sind Friseure aus Mettmann, die sich auf den Weg gemacht haben, um NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) ihren Unmut zu zeigen. Symbolisch werfen sie Kämme in eine Box, die dem Minister später übergeben werden soll.

" Wir haben seit dem 16. Dezember geschlossen und seitdem keine Einnahmen ", sagt Geschäftsinhaber Rainer Nadke aus Erkrath. Langsam, so sagt er, gingen bei vielen die Ersparnisse zur Neige. Für seine Mitarbeiter hatte er im November Kurzarbeit angemeldet: " Das Geld ist Ende Januar angekommen." Kollegen würden in die Schwarzarbeit getrieben: " Kunden fragen uns, ob man nicht auch zuhause Haare schneiden könnte."

Pinkwart verweist auf die Bundesregierung

In der nahen Staatskanzlei steht Minister Pinkwart zur selben Zeit vor einem Mikrofon, um Journalisten über den aktuellen Stand bei den Coronahilfen zu unterrichten. Er informiert über die Besprechung der Länder mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag - und wirkt ratlos.

Die Verzweiflung der Friseure sei nachvollziehbar, räumt er ein, " die Belastung durch den Lockdown schlagen jetzt voll durch" . Zwar gehe es einigen Branchen gut - etwa dem Onlinehandel, Lebensmittelbetrieben oder im IT-Bereich. In vielen anderen Branchen aber gebe es große Einbrüche.

Friseure haben symbolisch Kämme gesammelt