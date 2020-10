Wirtschaftsexperten: Bürger sollen Geld ausgeben

Während des ersten "Lockdowns" im Frühjahr waren zahlreiche Unternehmen ins Straucheln geraten. Über den Sommer aber, als die Infektionszahlen sanken, hatten sich viele erholt. Sieben Monate nach Beginn der Pandemie zog NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag eine Zwischenbilanz. Rund die Hälfte der Verluste aus der Zeit des ersten "Lockdowns" seien aufgeholt worden.

Bauarbeiter auf einem Gerüst

Das RWI-Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung rechne für NRW mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 4,5 Prozent - weniger, als die noch im Juni befürchteten 5,5, Prozent, so Pinkwart. Industrie und Handel hätten sich "erstaunlich kraftvoll" erholt. Für das kommende Jahr prognostiziere das RWI sogar ein Wachstum von 4,7 Prozent. Damit und auch mit den Arbeitslosenzahlen liege NRW über dem Bundesdurchschnitt von erwarteten 4,5 Prozent.

Viele verschiedene Branchen in NRW

Zu verdanken sei das wohl vor allem dem "breiten Branchenmix" in NRW. So hätten Bereiche wie die Gastronomie zwar gelitten, andere, wie die Bau- oder die IT-Branche dafür aber unverändert weiter produziert.

Ob das aber angesichts der am Montag startenden neuen Einschränkungen so weiter gehe, sei mehr als fraglich. Besonders die Gastronomen, die teils viel investiert hätten in Hygienemaßnahmen, dürften jetzt nicht "für ihren Mut bestraft werden", sagte Pinkwart.