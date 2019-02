Pinkwart: Bis zu 1.000 neue Jobs im Rheinischen Revier

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht gute Chancen, dass sich der Arbeitsplatzverlust durch den Ausstieg aus der Braunkohle ausgleichen lässt. "Unser Ziel ist es, dass im Rheinischen Revier in den kommenden 20 Jahren jährlich bis zu 1.000 neue hochwertige Arbeitsplätze in Industrie, Handwerk und Gewerbe sowie in neuen Zukunftsbereichen entstehen" , sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart am Samstag (02.02.2019) in Bergheim.

Minister stellt Konzept der Kohlekommission vor

Dort traf sich Pinkwart mit über 100 Politikern aus der Region, um sie über die Empfehlungen der Kohlekommission zu unterrichten. Nach Angaben der NRW -Landesregierung sollen von den 40 Milliarden Euro, die der Bund nach dem Konzept der Kohlekommission den betroffenen Ländern als Strukturhilfen zahlen soll, 15 Milliarden nach Nordrhein-Westfalen fließen. Eine " Jahrhundertchance für das Rheinische Revier ", wie der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, Michael Kreuzberg, fand.

Pinkwart: Kernkompetenzen ausbauen