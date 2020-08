Solarenergie in NRW - die ungenutzte Energiereserve

Photovoltaik: Sonnenenergie, umweltfreundlich, ohne Akzeptanzprobleme. Auch die Landesregierung hat die Chancen von "Strom aus Sonne" erkannt. Im Januar 2019 kündigten die Regierungsparteien CDU und FDP eine große Photovoltaik-" Offensive " an. Im Juli – mit der so genannten " Energieversorgungsstrategie " von Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) – folgten klare Zielvorgaben: Verdoppelung der Energiegewinnung aus der Photovoltaik in NRW bis 2030. Und im Dezember 2019 legte Pinkwart dann noch mal nach. Sein " Entfesselungspaket 5 " benannte klare Handlungsfelder, was wo jetzt passieren soll.