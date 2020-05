Ruf nach mehr Corona-Tests für Pflegekräfte wird lauter

NRW-Gesundheitsminister Laumann

Das Gesundheitsministerium konnte auf Anfrage auch keine Gesamtzahl der bisherigen Tests von Pflegekräften in NRW angeben. Laut Vorlage des Ministeriums an den Gesundheitsausschuss des Landtags ist die Testkapazität der 18 vertragsärztlichen Labore in NRW aber aktuell bei weitem nicht ausgeschöpft. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty, der ebenfalls die Ausweitung von verdachtsunabhängigen Tests fordert, beziffert die freie Kapazität auf mehr aus 100.000 Tests pro Woche.

"Bisher fährt das Land hier auf Risiko. Pflegekräften, die mit Corona-Erkrankten in Kontakt kamen, wird teilweise sogar noch ein Corona-Test verweigert", kritisierte der Verdi-Experte von Hagen.

Spekuliert wird zudem immer wieder, dass Tests vermieden werden, um etwaige Personalausfälle in der Pflege durch Quarantäne-Maßnahmen zu verhindern.

Vorwurf: Fehlender politischer Wille

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) nimmt ebenfalls das Land NRW in die Pflicht. Am fehlenden politischen Willen und an der Kostenfrage seien regelmäßige Tests bislang gescheitert, sagte Norbert Grote, NRW-Geschäftsführer dieses Verbands der privaten Pflegedienstleister. Nur in wenigen Städten wie Aachen und Köln gebe es vorsorgliche Tests für Pflegekräfte. Oppositionsführer Kutschaty hält die Ausweitung der Tests für eine Voraussetzung weiterer Lockerungen.

Auch eine Kostenfrage

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes wird festgelegt, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Tests auch dann bezahlen müssen, wenn jemand keine Symptome zeigt. Laut Landesregierung kostet ein Test 59 Euro.