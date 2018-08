Welche Stimme bekommt die Pflege?

Pflegekräfte in NRW sollen eine eigene Interessenvertretung erhalten. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) stellte am Dienstag (28.08.2018) eine entsprechende Umfrage unter Pflegekräften vor. Dabei soll geklärt werden, ob und in welcher Form eine Interessenvertretung für die Pflege in NRW gegründet werden soll. "Ich bin der Meinung, dass die Pflege endlich eine eigene Stimme braucht" , betonte Laumann in Düsseldorf.

Pflegekammer oder Pflegering?

Zur Wahl stehen zwei Modelle: eine Pflegekammer oder ein Pflegering. Während in einer Pflegekammer alle Pflegekräfte Pflichtmitglieder wären, könnten einem Pflegering auch Gewerkschaften und Arbeitgebervertretungen beitreten. Hier wäre eine Mitgliedschaft freiwillig. Entsprechend wäre ein Pflegering auf Zuwendungen aus dem Landeshaushalt angewiesen, während eine Pflegekammer sich über Pflichtbeiträge finanzieren würde. Zudem könnte das Land einer Pflegekammer staatliche Aufgaben übertragen, etwa Regelungen von Fort- und Weiterbildungen.

Minister hat klaren Favoriten

Die Durchführung der Befragung hat Laumann einem unabhängigen Institut übergeben, er selber macht aber kein Geheimnis aus seinem Favoriten: "Wenn ich Pflegekraft wäre, würde ich für die Kammer stimmen" , so Laumann. Sollten sich die Pflegekräfte in NRW für die Pflegekammer entscheiden, rechnet Laumann auch bald mit einer bundesweiten Einführung.