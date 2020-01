Pflegenotstand: Laumann kritisiert Krankenhäuser

Die Krankenhäuser sollen mehr gegen den Fachkräftemangel in der Pflege tun. Geschäftsführer von Krankenhäusern hätten da eine Verantwortung, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Donnerstag (02.01.2020) im WDR. Er wolle, dass es 2020 eine Ausbildungsgarantie für jeden jungen Menschen in NRW gebe, der Pflegekraft werden wolle.