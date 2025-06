Beschäftigungszuwachs an NRW-Schulen lindert die Personalnot

Alle halbe Jahre erhebt das NRW -Schulministerium Daten zur Personallage der Schulen. Die aktuellen Juni-Zahlen veröffentlichte das Ministerium am Montag. Demnach ist seit Juni 2024 die Zahl der Beschäftigten um insgesamt 1.700 Menschen gestiegen.

Und das Ministerium nennt noch Zahlen seit 2022 - also seitdem die CDU das Bildungsministerium von der FDP übernommen hat: Seit 2022 also habe es mehr als 18.500 dauerhafte Neueinstellungen gegeben. Abzüglich derer, die in dem Zeitraum aus dem Dienst ausgeschieden sind, bleibt ein Personalplus von 9.500 Menschen. Der überwiegende Teil entfalle auf Lehrkräfte, aber auch Schulverwaltungsassistenzen und Stellen für die Schulsozialarbeit gehörten dazu, so das Ministerium.