CDU verschiebt Parteitag - und was machen die anderen?

Thomas Kutschaty als Fraktionschef hatte sich in den vergangenen Wochen eine Favoritenrolle gegen Amtsinhaber Sebastian Hartmann erarbeitet. Da sich Kutschatys parteiinterne Gegner nicht auf eine Gegenkandidatin einigen konnten, kamen die steigenden Corona-Zahlen wohl nicht ungelegen, munkelt man im politischen Düsseldorf.

Offiziell einigten sich jedoch alle Beteiligten auf eine Absage des SPD-Treffens, um die Gesundheit der Delegierten und Gäste nicht zu gefährden.

FDP und AfD halten an Parteitagen fest

Dass Parteien auch anders mit der aktuellen Lage umgehen, zeigen FDP und AfD. Auch die Freidemokraten müssen ihren Landesvorstand neu bestimmen, oder eher bestätigen. Landeschef und NRW-Familienminister Joachim Stamp steht nicht wirklich zur Debatte.

Bisher steht der Parteitag in Dortmund bei den Delegierten für den 7. und 8. November weiterhin im Terminkalender. Die NRW-FDP hat sich eine große Messehalle gebucht. Ein Raum, der laut offiziellen Angaben für Parteitage mit über 2.000 Delegierten ausreicht. Beim Landestreffen werden es deutlich weniger, Abstand sollte also gewährleistet sein, eine moderne Belüftung auch.

Entsprechend schreibt ein Parteisprecher auf WDR-Anfrage, dass man die Lage zwar beobachte, man aber " ein umfassendes und sehr strenges Hygiene-Konzept " habe. Bisher sieht es also noch danach aus, dass die Liberalen in NRW ihren Parteitag abhalten.

AfD träumt vom Kernwasserwunderland

Diese Zuversicht hat man auch bei der AfD-Bundespartei. Die hatte - schon während des starken Anstiegs der Infektionszahlen - erst kürzlich für Ende November zum Parteitag nach Kalkar geladen. Im dortigen "Kernwasserwunderland" will die AfD dann endlich das noch immer fehlende Rentenprogramm verabschieden.

Man wolle an der Veranstaltung festhalten heißt es aus der Berliner Pressestelle. Bis zu 1.000 Leute seien - laut Parteisprecher - erlaubt. Die AfD, nicht bekannt für - je nach Sichtweise - großer Furcht oder Rücksicht auf Corona, will also durchziehen.