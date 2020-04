Wegen Parteispenden: Kritik an Laschets Corona-Rat

Die SPD -Landtagsfraktion sieht mögliche Interessenkonflikte und eine einseitige Beratung - unter anderem weil eine CDU-Parteispenderin dem zwölfköpfigen Expertenrat angehört.

Kleine Anfrage wegen Parteispenden

Mit einer kleinen Anfrage an die Landesregierung will die SPD erfahren, wie viele derzeitige Berater des Landes insgesamt an CDU oder FDP spendeten. Das Papier liegt dem WDR vor.

Nicola Leibinger-Kammüller

Die dem Gremium angehörende Unternehmerin Nicola Leibinger-Kammüller, unter anderem Vorsitzende der Geschäftsführung beim Maschinenbauer "Trumpf", hat laut Rechenschaftsberichten in der Vergangenheit an die CDU gespendet.

Über 100.000 Euro für CDU und FDP

Als Privatperson spendete sie im Wahljahr 2017 18.600 Euro an die CDU. Die Firma "Trumpf" ließ 2017 der CDU Parteispenden in Höhe von 100.000 Euro zukommen, der FDP 50.000 Euro.