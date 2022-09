Der NRW-Landtag will transparenter werden

Spannende Themen in den Ausschüssen

In den Ausschüssen werden Themen diskutiert, die die jeweiligen Fachbereiche und Ministerien betreffen. So waren in dieser Woche zum Beispiel die tödlichen Polizeischüsse in Dortmund Thema sowohl im Rechtsausschuss als auch im Innenausschuss. Im ersten Fall musste sich unter anderem der Justizminister den Fragen der Abgeordneten stellen, im zweiten Fall war es Innenminister Herbert Reul (CDU), der zum Ermittlungsstand befragt wurde. Manchmal sind auch externe Fachleute eingeladen, die den Abgeordneten ihr Wissen zu einem Thema vortragen.

Anhörungen von Sachverständigen sollen ab sofort grundsätzlich öffentlich gestreamt werden. Die Sitzungen von Untersuchungsausschüssen dagegen generell nicht.

Wichtig zu wissen: Einige der nächsten Ausschusstermine werden wohl noch nicht gestreamt, da die Fraktionen in der Regel ihren Wunsch nach Öffentlichkeit äußern sollen, wenn die Tagesordnung bekannt gegeben wird. Das sei manchmal schon vier Wochen vor der Sitzung, sagt ein Landtagssprecher.

" Demokratie braucht öffentliche Beteiligung "