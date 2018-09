Zielkonflikte erschweren Ausbau

Der Bürgermeister der Stadt Leichlingen, Frank Steffens, will "ganz dringend hier mehr Park-and-Ride-Parkplätze" schaffen. Das Problem sei aber die Flächenverfügbarkeit in der Nähe des Bahnhofs. "Wir haben Flächen erworben, werden da bald auch noch ein paar Plätze schaffen. Das reicht aber am Ende nicht aus, um den Bedarf zu decken, wie wir ihn haben." Erstens fehlten die Flächen und zweitens sei es viel zu schade, angrenzende grüne Wiesen für Parkplätze zu asphaltieren.