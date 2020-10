SPD will an Paritätsgesetz festhalten - trotz Schlappen vor Gericht

Der Name des Vorhabens klingt wenig aufregend, doch dahinter steckt eine simple Idee: Mit einem Paritätsgesetz soll festgeschrieben werden, dass auf den Kandidatenlisten der Parteien für die Landtagswahl abwechselnd Frauen und Männer stehen. Dadurch soll die Männer-Dominanz in Parlamenten durchbrochen werden. Auch in NRW wird über ein solches Gesetz diskutiert.

Doch die Befürworter mussten am Freitag einen großen Rückschlag hinnehmen. In Brandenburg wurde ein bereits beschlossenes Paritätsgesetz vom dortigen Verfassungsgericht gekippt. Die Richter gaben den Klagen von AfD und NPD in großen Teilen statt, weil das Gesetz grundlegende Rechte wie die Chancengleichheit verletze. Schon im Juli hatte das Verfassungsgericht in Thüringen ebenfalls ein Paritätsgesetz gestoppt.