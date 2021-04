SPD fragt nach bei Laschet: Wann kommt der Papst?

Kurz vor Ostern fragt die SPD im Landtag bei Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach, ob und wann ein Papst-Besuch in NRW stattfindet. "Wann kommt er denn?", heißt es unter anderem in einer kleinen Anfrage der SPD-Fraktion an die Landesregierung vom Donnerstag.