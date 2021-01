Geheime Baupläne der Staatskanzlei landen im Netz

Die Staatskanzlei am Düsseldorfer Rheinufer wird zurzeit renoviert. Unter anderem sind Maler- und Schreinerarbeiten im Büro des Ministerpräsidenten und im Kabinettssaal geplant. Das Land hatte für die Arbeiten einige Aufträge an Handwerker vergeben. Dabei hat der zuständige landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) vertrauliche Dokumente einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Die Staatskanzlei bestätigte die Panne am Mittwoch.

Geheime Dokumente online gestellt

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in seinem Büro in der Düsseldorfer Staatskanzlei

Der Grundriss der Staatskanzlei und weitere sicherheitsrelevante Informationen konnten dabei nicht nur von Handwerksbetrieben gesehen werden, die an dem Ausschreibungsverfahren teilnehmen, sondern waren vorübergehend frei im Internet abrufbar. Auch eine unter Verschluss gehaltene Computersimulation des Kabinettssaals, in dem die Landesregierung ihre Sitzungen abhält, fanden so ihren Weg in die Öffentlichkeit.

Fehlerhafte Berechtigungsfreigabe

Nach Angaben der Staatskanzlei, sei es zu einer fehlerhaften Berechtigungsfreigabe im Vergabeportal des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW gekommen. Regulär erhielten die an der Vergabe beteiligten Firmen erst dann einen Zugriff auf diese Dokumente „wenn sie eine entsprechende Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet haben.“, so ein Sprecher.

Wie es genau zu der Panne kommen konnte, werde aktuell noch geklärt. Alle Dateien und Dokumente sind inzwischen aus dem Netz gelöscht.