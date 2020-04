Corona-Epidemie-Gesetz ungültig wegen Formfehler?

Bis zur letzten Minute wurde am Gesetz geschraubt

Das Gesetz, das der Landesregierung weitreichende Kompetenzen in der aktuellen Krisensituation sichert, wurde am 14.04.2020 vom NRW-Landtag mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Grünen verabschiedet. Bis kurz vor der Abstimmung war am Text gearbeitet worden. Denn an dem ursprünglichen Entwurf der Landesregierung hatte es heftige Kritik gegeben - von der Opposition und zahlreichen Experten, die in einer kurzfristig anberaumten Anhörung im Landtag zu Wort kamen.