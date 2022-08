Langfristiges Ziel verpasst

Trend der Jahre 1990 bis 2020 in NRW: Die Anzahl der Stundenmittelwerte über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter war rückläufig

In NRW zeigt der langfristige Trend, dass hohe Messwerte seit 1990 über 180 immer seltener werden. Ozonalarm mit Rekordwerten bis zu 300 Mikrogramm - was dann zu Smog-Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen führte - gibt es heute, anders als in den 1990er-Jahren, kaum noch.

Ozonalarm 1994: Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A45

Aber das Landesumweltamt teilt auch mit: An allen Probenahmestellen wurde 2021 in NRW der Wert von 120 Mikrogramm als Acht-Stunden-Mittelwert an mindestens einem Tag des Jahres überschritten, "das heißt das langfristige Ziel zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Ozon wurde, wie auch in den Vorjahren, nicht eingehalten ". In Vororten und ländlichen Gebieten ist die Belastung oft höher als in Innenstädten, wo Ozon als relativ instabile Substanz beim Kontakt mit anderen Stoffen schneller wieder zerfällt.

Dirk Jansen vom Umweltverband BUND fordert, sich stärker nach dem WHO -Richtwert von 100 Mikrogramm zu richten. Die Werte 180 und 240 orientierten sich "nicht hinreichend an der menschlichen Gesundheit" .

Gegen die gravierenden Auswirkungen des Sommersmogs helfen laut Jansen "nur eine konsequente Verkehrswende und das schnelle Abschalten der Kohlekraftwerke" . Auch das Landesumweltamt rät - nicht nur aus Klimaschutzgründen - dazu, "auf unnötige Autofahrten" möglichst zu verzichten, um die Luftqualität zu verbessern.

