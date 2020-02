OVG Münster: Keine Fahrverbote in sieben NRW-Städten

Es geht um mögliche Fahrverbote für sauberere Luft in sieben NRW-Städten: Oberhausen, Bochum, Hagen, Gelsenkirchen, Düren, Paderborn und Bielefeld. Das Oberverwaltungsgericht ( OVG ) Münster hat im Streit zwischen dem Land NRW und der Deutschen Umwelthilfe ( DUH ) vermittelt und am Freitag (28.02.2020) seine Ergebnisse präsentiert.

Vorerst wird es nicht zu Fahrverboten in den betroffenen Städten kommen. Die Städte, das Land und die DUH haben sich auf Vergleichsvorschläge des OVG Münster geeignigt, wie die Grenzwerte mit Luftreinhaltemaßnahmen eingehalten werden können.

In allen Städten werden Verbesserungen des ÖPNV angestrebt und Hardware-Nachrüstungen für Busse. Außerdem sollen Parkraumkonzepte verbessert werden. Individuelle Konzepte für die einzelnen Städte sollen dafür sorgen, dass die Luftschadstoffbelastung kontinuierlich gesenkt wird. In Hagen und Düren wird beispielsweise eine weitere Tempo-30-Zone angeordnet, in Bielefeld wird es Verkehrsumleitungen geben.