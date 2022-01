CDU will Max Otte wegen AfD-Kandidatur rausschmeißen

Immer wieder muss sich die CDU mit Rechtsauslegern in ihrer Partei herumschlagen und sich dafür rechtfertigen, warum solche Mitglieder geduldet werden. Ex-Parteichef Armin Laschet kann davon ein Lied singen. Ständig wurde er im Bundestagswahlkampf mit der umstrittenen Personalie Hans-Georg Maaßen konfrontiert. Zum Showdown kam es aber nie.

CDU-Mitglied Otte als AfD-Kandidat

Das passiert nun in einem anderen Fall. Es geht um das Kölner CDU-Mitglied Max Otte. Der ist Vorsitzender der sogenannten Werte-Union - einem Verein, der sich als Interessenvertretung traditionell-konservativer Kräfte in der Union versteht. Doch das ist nicht das Problem. Es geht darum, dass Otte als Kandidat der AfD für die Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar ins Rennen geschickt werden soll. Ein langjähriges CDU-Mitglied, das von der AfD für das höchste Amt im Staat nominiert wird? Aus Sicht der CDU geht das zu weit.

Parteiaustritt von Otte gefordert

NRW -Landeschef Hendrik Wüst hat Otte am Dienstag zum Austritt aus der CDU aufgefordert. Das tat auch sein Vorgänger Armin Laschet. " Von der AfD als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden, ist keine Ehre, sondern eine Schande ", schrieb er auf Twitter. Wer dies als Christdemokrat überhaupt erwäge, schädige das Ansehen der Union, verletze ihre Werte und habe in der CDU nichts verloren.

Auch die CDU-Spitze in Berlin reagierte am Dienstag. Noch-Generalsekretär Paul Ziemiak forderte Otte " ganz ausdrücklich " auf, die CDU zu verlassen. Am Abend werde der Bundesvorstand über das weitere Verfahren beraten.

Otte nimmt Kandidatur an

Otte trat am Dienstag gemeinsam mit der AfD-Spitze auf

Doch Otte denkt nicht an einen Rückzug. Im Gegenteil. Am Nachmittag trat er zusammen mit den beiden AfD-Fraktionschefs Tino Chrupalla und Alice Weidel auf und nahm die Kandidatur an: " Ich sehe es nicht als Provokation an. Es ist mir ernst. " Zudem sehe er keine Probleme. " Wenn man vorgeschlagen wird für das höchste Staatsamt, was über den Parteien steht, ist das in meinen Augen keine Zusammenarbeit. "

Kölner CDU will Ottes Parteiausschluss

Und nun? Freiwillig scheint Otte die CDU nicht verlassen zu wollen. In der Partei wird deshalb jetzt ein Rausschmiss erwogen. So will die Kölner CDU ein Parteiausschlussverfahren einleiten. Diesen Schritt habe der Kreisverband gemeinsam mit dem NRW-Landesverband und der Bundespartei beschlossen, sagte die Sprecherin am Dienstag. Sie betonte, man beobachte Otte schon länger sehr kritisch und gehe davon aus, dass nun die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss gegeben seien. Das Verfahren solle zügig eingeleitet werden.

Der Kölner CDU-Vorsitzende Bernd Petelkau sagte in einer Pressemitteilung, Ottes " Gesinnung " habe in der CDU nichts zu suchen. Eine Kandidatur für die AfD sei mit den Grundsätzen der CDU " absolut nicht vereinbar ". Konkret schließt die CDU in einem sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss eine politische Zusammenarbeit mit der AfD aus.

Schon früher Nähe zur AfD

Es ist nicht das erste Mal, dass Otte für Unruhe in der CDU sorgt. Ihm wird schon länger vorgeworfen, dass er die "Werte-Union" nach rechts rücke und zur AfD hin öffnen wolle. Schon 2017 hatte Otte angekündigt, bei der Bundestagswahl die AfD zu wählen. Zudem war der Fondsmanager bis Januar 2021 Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht vor der Wiederwahl

Chancen auf das Amt des Bundespräsidenten hat Otte übrigens praktisch keine. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier kandidiert mit Unterstützung der Ampel-Regierungsparteien und der Union für weitere fünf Jahre und kann mit der Wiederwahl rechnen. Trotzdem ist es nichts Ungewöhnliches, dass Oppositionsparteien eigene Bewerber ins Rennen um das höchste Staatsamt schicken. Doch selten schlägt das so hohe Wellen.