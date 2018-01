Landtag ruft zum Handeln auf

Der NRW-Landtag ist alarmiert. Am Donnerstag (18.01.2018) forderten alle Fraktionen Maßnahmen für mehr Organspenden. "Jeden Tag sterben drei Menschen in Deutschland, weil sich keine Organspende findet", sagte der CDU-Abgeordnete Jochen Klenner. Für Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist es "fünf vor zwölf". So könne es nicht weitergehen.

Laumann forderte Maßnahmen in erster Linie bei den Krankenhäusern. So müsse darüber nachgedacht werden, die Stellung der Transplantations-Beauftragten zu verbessern. Diese Fachärzte kümmern sich in den Krankenhäusern um den organisatorischen Ablauf von Organspenden. Und sie sollen Angehörige "ergebnisoffen" beraten.

Probleme in den Krankenhäusern

Laumann beklagt Probleme in den Krankenhäusern. So seien im vergangenen Jahr in NRW 180 mögliche Organspender nicht gemeldet worden. Das heißt: Obwohl diese Menschen einen Organspendeausweis hatten und bei ihnen der Hirntod eindeutig festgestellt worden war, sind ihnen keine Organe entnommen worden.