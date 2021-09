ORCA.nrw soll das Studium in NRW digitaler machen

Durch den Distanzunterricht in der Corona-Pandemie sind die jahrelangen Versäumnisse in der Digitalisierung der Schulen für alle sichtbar geworden. Doch nicht nur Schüler und Lehrer haben unter den Fehlern gelitten. Auch an den Universitäten und Fachhochschulen gab es Schwierigkeiten.

Dabei gibt es längst moderne Möglichkeiten, die Studium und Lehre verbessern können. Geht es nach der NRW -Landesregierung, wurde am Dienstag ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. Da ist nämlich die neue Online-Plattform "ORCA.nrw" (Open Resources Campus NRW) an den Start gegangen. Das Ziel: Studentinnen und Studenten sollen damit künftig digital vernetzter lernen können und einen unkomplizierten Zugriff auf die Arbeitsmittel bekommen.