Infektionsschutzgesetz: SPD und Grüne beantragen Landtags-Sondersitzung

Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur überlagert auch die Corona-Krisendebatte in NRW. "Mir ist es fast schon egal, wer von den beiden kandidiert. Hauptsache, die klären das jetzt mal", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf. Wegen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder sei das ganze Land inzwischen in "Geiselhaft" genommen. Man merke doch, wie das alles die aktuelle Corona-Politik behindere.

Am Donnerstag soll der Landtag in einer Sondersitzung beraten, wie die dritte Corona-Infektionswelle gebrochen werden soll. SPD und Grüne, die die Sitzung gemeinsam beantragten, werfen der schwarz-gelben Landesregierung einen "Zickzack"-Kurs vor. Dabei soll auch über die von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geplante bundesweite Corona-Notbremse debattiert werden.

Die NRW-Opposition ist genervt von der Debatte um die Unions-Kanzlerkandidatur, egal ob SPD, Grüne oder AfD: Alle Fraktionen fordern eine inhaltliche Konzentration auf die aktuelle Corona-Lage. Dabei warfen vor allem Sozialdemokraten und Grüne Ministerpräsident Armin Laschet vor, ein falsches Spiel zu betreiben.