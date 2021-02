Olympia-Debakel: Was ist schiefgelaufen?

Aufschwung für NRW erträumt

Olympia in NRW wären "die nachhaltigsten Spiele auf der ganzen Welt ", sagte Laschet: 90 Prozent der Spielstätten stünden bereits, " wir könnten morgen loslegen" . Die im Zuge der Olympia-Vorbereitungen geplanten Modernisierungen würden weiter verfolgt, so sie " dem Land nutzen" . Auch an den von der Landesregierung angekündigten 300 Millionen Euro für den Breitensport halte man fest.

Mit seiner Initiative hatte Mronz dafür geworben, dass NRW mit der Austragung der Olympischen Spiele bei " essentiellen Zukunftsthemen " wie vernetzte Mobilität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und künstlicher Intelligenz " entscheidend vorangetrieben werden" könnte.

Oberbürgermeister wollen weiter an ihren "Traum" glauben

Insgesamt 14 Städte zwischen Aachen und Dortmund, Recklinghausen und Bonn sollten nach den bisherigen Planungen zu Austragungsorten für die Olympischen Sommerspiele werden. Per Video hatten die betroffenen Stadtoberhäupter am Morgen mit dem Ministerpräsidenten konferiert. Die Nachricht vom IOC sei " eingeschlagen wie ein Blitz ", berichtet der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen. Dennoch hätten sich alle teilnehmenden Städte darauf verständigt, die Bewerbung weiter voranzutreiben.

Man wolle den Traum, olympische Spiele in diese "sportbegeisterte Region " zu bringen, noch nicht aufgeben. Die Stimmung fasste Kufen so zusammen: "Rhein und Ruhr ist sozusagen noch in der Umkleidekabine, während Brisbane schon losgelaufen - aber noch nicht im Ziel ist."

Über mögliche Fehler äußert sich der Essener OB zurückhaltend: " Seitens des DOSB wäre natürlich eine frühzeitige Unterstützung der Initiative wünschenswert gewesen. " Wesentliche Kosten seien der Stadt Essen bislang nicht entstanden.

Umweltschützer gegen olympische Spiele

Für den Umweltverband BUND wäre eine Absage der Olympischen Spiele ohnehin die bessere Lösung. Sie seien alles andere als nachhaltig, sagte der BUND -Landesvorsitzende Holger Sticht am Freitag: " Die Gesamtbilanz der bisherigen Olympischen Spiele ist unter Umweltgesichtspunkten verheerend gewesen ." Letztendlich hafte der Steuerzahler " für den Größenwahn des nicht ansatzweise demokratisch legitimierten IOC ". Und die Kommunen müssten langfristig mit den Fehlplanungen leben. " Für eine nachhaltige Regionalentwicklung brauchen wir Olympia nicht. "

Video starten, abbrechen mit Escape Laschet "bedauert", dass der DOSB nicht mit dem IOC in den "Dialog" getreten ist. Sportschau. . 01:26 Min. . Verfügbar bis 26.02.2022. Das Erste.

Stand: 26.02.2021, 17:36