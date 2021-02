Kommentar: Das Olympia-Debakel für NRW

Noch am Dienstag sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), man werde bald offiziell deutscher Bewerber für Olympia 2032 sein - während die Konkurrenz schon längst ihre Finger deutlich gehoben hatte und sich damit im Stadium einer Vorprüfung befand. In der Sportwelt war es ein offenes Geheimnis, dass Brisbane der Favorit ist und eine starke Hinterzimmer-Lobbyarbeit beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) macht. Die ganze Geschichte ist also schon entschieden, wo "Rhein-Ruhr 2032" immer noch formal eine Privatinitiative des Eventmanagers Michael Mronz ist, die lediglich den symbolischen Segen des Ministerpräsidenten hatte.

Auch ein Scheitern Laschets

Allerdings gab Laschet der Initiative stets eine große Bühne und wirkte an der Spitze der Bewegung: Es gab zahlreiche große Werbetermine mit dem heutigen CDU-Chef und den Rhein-Ruhr-Machern. Ob vor Verbänden oder in der Staatskanzlei. Man sonnte sich im Glanz der olympischen Idee, aber scheinbar hatte man vergessen, an den richtigen Stellen für Olympia an Rhein und Ruhr zu werben.

Diese Bewerbung war somit zum Scheitern verurteilt. Und ist damit ein Problem für den Ministerpräsidenten Laschet: Diese sportpolitische Blamage ist auch mit seinem Namen verbunden.